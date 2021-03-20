هذه هي سياسة بايدن في سوريا

بعد كلام الرئيس الأميركي جو بايدن عن الإنتخابات السورية المقبلة، تقول مصادر سياسية مطلعة إن سياسة بايدن حيال سوريا تقوم على أسس جديدة قوامها عدم السعي إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، بل محاصرته بمزيد من العقوبات الإقتصادية.