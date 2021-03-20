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خاص
هذه هي سياسة بايدن في سوريا
Lebanon 24
20-03-2021
|
15:10
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بعد كلام الرئيس الأميركي جو بايدن عن الإنتخابات السورية المقبلة، تقول مصادر سياسية مطلعة إن سياسة بايدن حيال سوريا تقوم على أسس جديدة قوامها عدم السعي إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، بل محاصرته بمزيد من العقوبات الإقتصادية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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