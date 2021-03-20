البيت الأبيض يوضح سبب سقوط بايدن المتكرر.. ويكشف وضع الرئيس

كشف متحدث باسم البيت الأبيض، السبت، سبب سقوط الرئيس الأميركي جو بادين، أثناء صعوده سلم طائرته الرئاسية.



وأظهر مقطع فيديو سقوط الرئيس الأميركي، 3 مرات متتالية، أثناء صعوده درجات السلم المؤدي إلى طائرة "إير فورس ون"، الجمعة، المتجهة إلى أتلانتا من جوينت بيس أندروز في ماريلاند.

وألقت كارين جان بيير، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، باللوم في هذه "السقطات" على الطقس الذي كان عاصفا، إذ كانت الرياح قوية للغاية، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.



وأضافت كارين في حديثها للصحفيين بالطائرة الرئاسية: "الجو عاصف للغاية، وصعدت الطائرة بصعوبة. صحة الرئيس جيدة ولا إصابات".

وردا على سؤال عما إذا كان طبيب قد فحص بايدن، أوضحت كارين: "كل ما يمكنني قوله إنه بخير، ويواصل أعماله كالمعتاد".



