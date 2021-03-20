عربي-دولي

الحكومة الفلسطينية تفرض حظر تجوال اعتبارا من الغد

Lebanon 24
20-03-2021 | 20:30
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قررت الحكومة الفلسطينية فرض حظر تجوال ومنع التنقل بين المحافظات، كما عطلت الدوام بجميع المدارس والجامعات باستثناء الثانوية العامة، وذلك لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك وكالة "شهاب" الفلسطينية، اليوم السبت، مشيرة إلى قول الناطق باسم الحكومة في رام الله، إبراهيم ملحم، أنه تم منع الحركة والانتقال بين المحافظات تماما، كما تم منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات.
 
وتابع: "يتم تطبيق هذه الإجراءات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، اعتبارا من الغد".

وقال الناطق باسم الحكومة في رام الله أنه تم "تعطيل الدوام في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة والأونروا"، مشيرا إلى أن "ذلك يشمل كل المراحل باستثناء طلبة الثانوية العامة ورياض الأطفال وجميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها اعتبارا من غد الأحد".
 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 27 وفاة، و1780 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية، التي أشارت إلى تأكيد الوزارة بأن الأوضاع الصحية للمصابين تكشف وجود 192 مصابا في غرف العناية المركزة بينهم 60 موضوعون على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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