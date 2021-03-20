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عربي-دولي
روسيا تدين هجوم الحوثيين بطائرات مسيرّة على المصفاة في الرياض
Lebanon 24
20-03-2021
|
21:30
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أدانت روسيا السبت الهجوم بطائرات مسيرّة الذي تسبب بحريق في مصفاة لتكرير النفط في العاصمة السعودية وتبناه فيما بعد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.
وقالت الخارجية الروسية في بيان "موسكو تدين بشدة العمل العسكري المذكور".
وأضافت "ندعو بإصرار كافة الأطراف في النزاع في اليمن إلى الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي الإنساني والتخلي فوراً عن العمليات العسكرية التي تؤدي إلى تدمير البنى التحتية المدنية".
وأكدت الخارجية أن روسيا ستواصل اتصالاتها مع القوى السياسية الرئيسية في اليمن والجهات الدولية الفاعلة لإنهاء أعمال العنف في البلاد "في أسرع وقت ممكن" وإقامة "حوار واسع النطاق بين الأطراف اليمينية".
وتعرضت مصفاة الرياض لتكرير النفط الجمعة لهجوم بطائرات مسيرة أدى إلى اندلاع النيران فيها تبناه المتمردون الحوثيون، بعد أن حققوا تقدما باتجاه مدينة مأرب في اليمن.
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