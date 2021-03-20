البرهان: قوات الدعم السريع تعمل لصالح الشعب السوداني

قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن قوات الدعم السريع تعمل لصالح الشعب السوداني، مشيرا إلى أنها قدمت نماذج تحتذى لخدمة المواطنين.جاء ذلك خلال حديثه عن قوات الدعم السريع، بالكلية الحربية اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، التي أشارت إلى قوله: "قوات الدعم السريع عملت منذ إنشائها لصالح الشعب السوداني وثورة ديسمبر وبسط الأمن والاستقرار".وتابع البرهان: "النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، قام بأدوار كبيرة لا ينكرها إلا مكابر"، مضيفا: "قوات الدعم السريع جزء أصيل من القوات المسلحة وستبقى جزءا منها".