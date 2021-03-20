"احتجاج صامت"... الآلاف يحتجّون على تدابير مكافحة كوفيد-19 في سويسرا

نزل آلاف المحتجين السبت إلى شوارع بلدة ليستل في شمال سويسرا للمطالبة بإنهاء تدابير مكافحة فيروس كورونا التي تسببت بإغلاق المطاعم وأماكن أخرى منذ عدة أشهر.وتجمع ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف شخص في البلدة الصغيرة الواقعة في كانتون بازل في ما وصفوه بأنه "احتجاج صامت"، حسب تقدير لصحافيين في المكان.ورفع المحتجون، الذين لم يضع كثير منهم كمامات، لافتات قالت "كفى" و"اللقاح يقتل" و"دعوا الحب لا الخوف يرشدنا".واتهموا الحكومة السويسرية باستخدام سلطات دكتاتورية لفرض القيود الرامية لكبح انتقال عدوى كوفيد-19.وذكروا في بيانهم قبل التجمع أنّ الحكومة السويسرية أخذت البلاد "رهينة" منذ أكثر من عام.وجاء في البيان "نحن ذاهبون إلى ليستل لنقول للناس: حان وقت إنهاء التدابير".وتابع "هذه التدابير لا جدوى منها. من أجل حماية واحد بالمئة من الأشخاص المعرضين للخطر، يدمرون حياة 99 بالمئة من السكان".