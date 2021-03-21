هادي: الشعب اليمني لن يقبل أن يُحكم من قبل أذناب إيران

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن الشعب اليمني لن يقبل أن يُحكم من قبل أذناب إيران وأذرع ‏الحرس الثوري مهما كانت التضحيات.

وشدد الرئيس اليمني خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع في حكومة بلاده الفريق محمد المقدشي، ورئيس هيئة ‏الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، على الالتزام بالخطط العسكرية ومراجعتها بما يضمن تحقيق ‏النصر وعودة اليمن دولة فاعلة في مجالها العربي‎.كما أكد الرئيس هادي في اتصال هاتفي آخر مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ومحافظ الجوف اللواء ‏أمين العكيمي، على أن الشعب اليمني لن يقبل بنقل "التجربة الإيرانية الفاشلة والمتطرفة إلى اليمن، مثمناً الدور ‏الأخوي الصادق لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وما تقدمه من دعم وإسناد لحكومة ‏بلاده في قتالها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران‎".وشدد هادي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على مضاعفة الجهود لتأمين محافظة مأرب وتثبيت الأمن ‏ودحر الحوثيين، من المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في المحافظة‎.‎