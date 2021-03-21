للمرة الأولى منذ 17 شهراً.. غارات تركية على صيدا السورية

شن الطيران التركي ليل أمس (السبت)، غارات على منطقة تسيطر عليها قوات كردية في شمال سوريا هي ‏الأولى منذ 17 شهراً‎.وقال المرصد السوري لحقوق الانسان: "استهدفت طائرة حربية تركية مواقع عسكرية لقوات سوريا الديموقراطية ‏في قرية صيدا بريف عين عيسى شمالي الرقة"‎‏. ‏‎وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه "أول غارات جوية تركية ‏منذ عملية نبع السلام التي شنتها أنقرة وفصائل سورية موالية لها في تشرين الأول 2019 ضد قوات ‏سوريا الديموقراطية في الشمال السوري"‏‎.وهذه العملية التي توقفت بعد اتفاقين تفاوضت عليهما أنقرة مع واشنطن ثم مع موسكو، كانت سمحت لتركيا ‏بالسيطرة على مناطق حدودية بطول نحو 120 كيلومتراً وعمق 30 كيلومتراً، لكنّ عين عيسى ومحيطها بقيت ‏في أيدي القوات الكردية‎.أكد مدير المرصد، أن "الاشتباكات مستمرة بين الطرفين منذ 24 ساعة"، مشيراً إلى أن القوات التركية فشلت ‏‏"حتى الساعة" في إحراز تقدم، بينما تمكنت قوات سوريا الديموقراطية من تدمير دبابة تركية.‏