عربي-دولي

للمرة الأولى منذ 17 شهراً.. غارات تركية على صيدا السورية

Lebanon 24
21-03-2021 | 06:30
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شن الطيران التركي ليل أمس (السبت)، غارات على منطقة تسيطر عليها قوات كردية في شمال سوريا هي ‏الأولى منذ 17 شهراً‎.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان: "استهدفت طائرة حربية تركية مواقع عسكرية لقوات سوريا الديموقراطية ‏في قرية صيدا بريف عين عيسى شمالي الرقة"‎‏. ‏‎
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه "أول غارات جوية تركية ‏منذ عملية نبع السلام التي شنتها أنقرة وفصائل سورية موالية لها في تشرين الأول 2019 ضد قوات ‏سوريا الديموقراطية في الشمال السوري"‏‎.
وهذه العملية التي توقفت بعد اتفاقين تفاوضت عليهما أنقرة مع واشنطن ثم مع موسكو، كانت سمحت لتركيا ‏بالسيطرة على مناطق حدودية بطول نحو 120 كيلومتراً وعمق 30 كيلومتراً، لكنّ عين عيسى ومحيطها بقيت ‏في أيدي القوات الكردية‎.
أكد مدير المرصد، أن "الاشتباكات مستمرة بين الطرفين منذ 24 ساعة"، مشيراً إلى أن القوات التركية فشلت ‏‏"حتى الساعة" في إحراز تقدم، بينما تمكنت قوات سوريا الديموقراطية من تدمير دبابة تركية.‏
المصدر: الشرق الأوسط
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