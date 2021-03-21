الاتحاد الأوروبي يهدد بحظر تصدير لقاح أسترازينيكا

هددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس السبت، بوقف صادرات لقاحات «أسترازينيكا» إذا لم يتلقَ الاتحاد الأوروبي شحناته أولاً، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم الجرعات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وقالت فون دير لاين، في مقابلة مع مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية: «لدينا خيار حظر كل تصدير مقرر؛ هذه هي الرسالة الموجهة إلى (أسترازينيكا): نفذوا عقدكم مع أوروبا أولاً، قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى».ويأتي تحذير فون دير لاين في حين تبذل دول الاتحاد الأوروبي جهوداً حثيثة لتسريع حملتها، ويواجه بعضها موجة ثالثة من انتشار فيروس «كورونا»، وتجديد فرض قيود على الحياة العامة.وقالت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة إن شركة الأدوية الأنغلوسويدية العملاقة «أسترازينيكا» لم تسلم سوى 30 في المائة من 90 مليون جرعة لقاح كانت قد وعدت بها في الربع الأول من العام الحالي.وكانت هذه المجموعة قد تحدثت عن تأخير في الإنتاج في مصانعها في الاتحاد الأوروبي، لكن المسؤولين الأوروبيين غاضبون من أنها تمكنت من تنفيذ عقدها في بريطانيا، وبقيت مقصرة في القارة.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد هددت، الأربعاء، باللجوء إلى صلاحيات الطوارئ لوقف الصادرات الأوروبية من لقاحات «كوفيد-19» لضمان «المعاملة بالمثل» مع الموردين الآخرين.وفي المقابلة مع المجموعة الإعلامية الألمانية، قالت فون دير لاين بلهجة تحذيرية إن «كل الخيارات مطروحة»، مؤكدة أن القادة الأوروبيين سيبحثون مسألة تسليم اللقاحات الأسبوع المقبل.وذكرت بأن عقد الاتحاد الأوروبي مع «أسترازينيكا» ينص على تسليم جرعات منتجة في كل من أراضي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وأضافت: «مع ذلك، لم نتلقَ أي شيء من البريطانيين، بينما نقوم بتسليم لقاحات»، موضحة أن الاتحاد الأوروبي أرسل «خطاباً رسمياً» لتقديم شكوى إلى مجموعة الأدوية السويدية - البريطانية.وتابعت: «لا أستطيع أن أفسر للمواطنين الأوروبيين سبب قيامنا بتصدير ملايين الجرعات من اللقاحات إلى الدول التي تنتج لقاحات بنفسها، والتي لا ترسل لنا أياً منها في المقابل».