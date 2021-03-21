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عربي-دولي
اشتباكات واعتقالات خلال مسيرة مناهضة للإغلاق العام في لندن
Lebanon 24
21-03-2021
|
08:30
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وقعت اشتباكات بين الشرطة البريطانية ومحتجين مناهضين للعزل العام جراء كورونا، خلال مسيرة في وسط العاصمة البريطانية لندن.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت 33 شخصا، معظمهم بسبب انتهاكات قواعد كورونا، بعد أن تجمع ما يصل إلى عشرة آلاف شخص يحملون لافتات كتب عليها شعارات مثل "توقفوا عن تدمير حياة أطفالنا" و"الوباء المزيف".
وأطلق المحتجون المتجمهرون بالقرب من بعضهم البعض قنابل مضيئة.
وتحظر قواعد فيروس كورونا في بريطانيا التجمع لغرض الاحتجاج، لكن المعارضة لمثل هذه الإجراءات تزايدت الأسبوع الماضي.
وتعرضت الشرطة لانتقادات لاستخدامها أساليب عنيفة لتفريق وقفة احتجاجية في الهواء الطلق لسارة إيفيرارد البالغة من العمر 33 عاما في 13 آذار الحالي، ووجهت لرجل شرطة اتهامات بخطفها وقتلها.
وبعث أكثر من 60 نائبا بريطانيا برسالة إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل، يوم الجمعة، طالبوا فيها السماح بالاحتجاجات أثناء العزل العام.
وقالوا إنه "يجب عدم اعتبار المشاركة في مظاهرة جريمة جنائية".
المصدر: روسيا اليوم
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