عربي-دولي

أسترازينيكا يثير الجدل.. يحتوي على مكونات مشتقة من لحم الخنزير؟

Lebanon 24
21-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-805228-637519105257207704.jpg
Doc-P-805228-637519105257207704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت شركة أسترازينيكا، اليوم الأحد، إن "لقاحها المضاد لمرض كوفيد19 لا يحتوي على مكونات مشتقة من لحم الخنزير وذلك في رد على تأكيد في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، أن اللقاح يتعارض مع الشريعة الإسلامية".
وقال مجلس العلماء الذي يعد أعلى مجلس ديني إسلامي في إندونيسيا على موقعه على الإنترنت، يوم الجمعة، إن "اللقاح حرام لأن عملية التصنيع تستخدم التربسين من بنكرياس لحم الخنزير".
ومع ذلك، وافق المجلس على لقاح أسترازينيكا للاستخدام في ضوء تلك الحالة الوبائية الطارئة.
لكن المتحدث باسم أسترازينيكا بإندونيسيا قال في بيان: "في جميع مراحل عملية الإنتاج، لا يستخدم هذا اللقاح.. ولا يتلامس مع المنتجات المشتقة من لحم الخنزير أو غيرها من المنتجات الحيوانية".
ولم يرد المجلس ووكالة الغذاء والدواء في إندونيسيا بعد على طلبات للتعليق.
وافقت السلطات الإندونيسية، يوم الجمعة، على استخدام لقاح أسترازينيكا بعد مراجعة تقارير قالت إنه "تسبب في حدوث جلطات دموية بين بعض من تم تطعيمهم به في أوروبا".
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-03-21
11:45 | 2021-03-21
11:30 | 2021-03-21
11:15 | 2021-03-21
11:00 | 2021-03-21
10:53 | 2021-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website