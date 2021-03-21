أنسطاسيا ومايكل.. قصة حب ملهمة في مواجهة السرطان





الشابة اليافعة الرقيقة أنسطاسيا ميلاد، التي لم تكمل الثلاثين من عمرها، فوجئت بإصابتها بسرطان الثدي، لكنها لم تتوقف طويلا أمام الصدمة ولم تسمح للدموع بأن تخفي ابتسامتها، أما نصفها الآخر مايكل سمير، فكان أيضا على قدر المسؤولية سندا وحبيبا، ولم ينسحب كما يفعل كثيرون، بل أصبح الداعم الأول لزوجته الشابة، آخذا بيدها إلى بر الأمان. لا حديث على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية خلال الساعات الأخيرة، إلا عن قصة الشابة المصرية أنسطاسيا ميلاد وزوجها مايكل سمير، اللذين أصبحا بطلي قصة من أروع قصص الحب والصمود في وجه المرض والابتلاء.الشابة اليافعة الرقيقة أنسطاسيا ميلاد، التي لم تكمل الثلاثين من عمرها، فوجئت بإصابتها بسرطان الثدي، لكنها لم تتوقف طويلا أمام الصدمة ولم تسمح للدموع بأن تخفي ابتسامتها، أما نصفها الآخر مايكل سمير، فكان أيضا على قدر المسؤولية سندا وحبيبا، ولم ينسحب كما يفعل كثيرون، بل أصبح الداعم الأول لزوجته الشابة، آخذا بيدها إلى بر الأمان.

ويكشف سمير في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، تفاصيل المحنة المرضية لزوجته، قائلا: "اكتشفت زوجتي المرض في تشرين الأول الماضي. في البداية كانت تريد تجاهل الأمر، إلا أنني وفور علمي أقنعتها بضرورة المتابعة مع طبيب متخصص".

ويتابع: "بالفعل ذهبنا لطبيب وشخّص الحالة على أنها ورم حميد، ثم اكتشفنا بعدها أنه سرطان الثدي، وكان يجب أن تخضع للجراحة بأقصى سرعة حتى لا يتطور الأمر إلى ما هو أسوأ".



العلاج أكثر ألما

ويضيف: "بالفعل أجرت أنسطاسيا العملية الجراحية، إلا أن الصعوبة والألم الأكبر كان في العلاج، فمهما كان ألم الجراحة إلا أنه يذهب بعد ساعات، أما الآثار السلبية للعلاج فتبقى ويستمر وجعها طويلا.. كانت جرعة الكيماوي عذاب لا يوصف تحملته زوجتي صابرة وهي ترى شعرها يتساقط".

ويتابع الزوج: "الأصعب حينما أخبرنا الطبيب المعالج بأن أنسطاسيا ستخضع لجلسات العلاج الكيماوي وكذلك العلاج الإشعاعي، ولا يمكنني أن أصف مدى المعاناة في تلك الفترة، إلا أن إصرارنا على تجاوز المحنة كان أكبر حافز لها لتخطيها بأقل الخسائر".

نزهة مع "مريومة"

وسط المأساة، لم ينس الزوجان ابنتهما الصغيرة مريم، التي كانت أيضا بمثابة الطاقة التي تمدهما بالحياة، وكانت ابتسامتها كفيلة بأن تتمسك الأم بالأمل والقدرة على اجتياز المحنة.

ويقول سمير: "بعد إفاقة زوجتي من إحدى جلسات العلاج، قررنا أخذ ابنتنا مريم في جولة ترفيهية، حيث ذهبنا إلى مدينة الإسكندرية الساحلية، وأمضينا وقتا رائعا وكأن لا شيء يشغلنا في الحياة.. سعادة مريم كانت أكبر دافع معنوي لنا على ضرورة تخضي المحنة بأي شكل من الأشكال".

سر جلسة التصوير

‎وعن السبب في نشر زوجته صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي حليقة الرأس تماما، قال سمير: "أرادت أنسطاسيا أن تمنحني وتمنح الآخرين القوة، والإرادة على مواجهة كل صعوبات الحياة، وأن تؤكد على أن لا شيء يستدعي أن نوقف الحياة لأجله".

ويستطرد بالقول: "لست أنا الذي أعطيتها القوة، بل هي من منحتني إياها.. في البداية لم أتقبل فكرة نشر الصور دون شعر وكلنا يعرف أهمية الشعر بالنسبة للمرأة، لكن عندما وجدت التفاعل الكبير معها، وكأنها تريد من ذلك أن تقول للآخرين لا تتوقفوا أمام أحزانكم وآلامكم، أدركت حينها كم هي إنسانة رائعة وصلبة على عكس ما توحي ملامحها البريئة".

وختم سمير تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "أتمنى أن تكون تجربتي وزوجتي دافعا ملهما لكل من شاءت لهم الأقدار الابتلاء بأي مرض خطير خاصة السرطان. من المهم أن يكون الزوج هو السند الأول لزوجته حتى تجتاز المحنة، والعكس صحيح أيضا إن كان هو المصاب، الدافع المعنوي من رفيق الحياة هو العامل المهم في اجتياز الأزمة بسلام".