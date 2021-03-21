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أخبار سعيدة عن السيطرة على كورونا.. مؤسس "بيونتيك" يكشف الموعد المنتظر

Lebanon 24
21-03-2021 | 11:30
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أبدى مؤسس شركة "بيونتيك" الألمانية، شريكة شركة "فايزر" الأميركية المصنعة لأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تفاؤله بالسيطرة على الفيروس في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف.

وقال مؤسس الشركة، أوغور شاهين (من أصل تركي)، في تصريح لصحيفة "فيلت ام زونتاج" الألمانية، إنه متفائل بأن مشكلات تعثر توزيع اللقاح هي مشكلات مؤقتة.

وأضاف أنه من الممكن ضمان تطعيم 70% من الألمان بحلول نهاية أيلول القادم.

وقال إنه يرجح ألا تكون هناك حاجة إلى الإغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف، وإنه "ستكون هناك عمليات تفش، لكنها لن تكون مؤثرة. ستكون هناك تحورات، لكنها لن تخيفنا".

ويشعر كثيرون بقلق متزايد في ألمانيا من قيود كوفيد-19، واحتج نحو 20 ألف شخص على العزل العام في مدينة كاسل بوسط البلاد، يوم السبت.

وتواجه حكومات الاتحاد الأوروبي انتقادات بسبب البداية البطيئة لحملات التطعيم، مع تخلف الاتحاد الأوروبي في هذا المجال بفارق كبير عن دول مثل إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة، نتيجة مشكلات في الإمدادات.
المصدر: وكالات
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