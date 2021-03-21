ضجة في الولايات المتحدة بعد تسمية "غوغل" مساعد ترامب "رئيسا للولايات المتحدة"

سخر مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من إدراج محرك البحث "غوغل" له عن طريق الخطأ بأنه "رئيس الولايات المتحدة".





وأطلق ريتشارد غرينيل عبر حسابه على موقع "تويتر" وبناء على تسميته الخاطئة على "غوغل" عددا من الأوامر التنفيذية باعتباره "رئيس أميركا".

Google Richard Grenell. Google says he's the president today https://t.co/pvbPSQoKP9 — Roger Norris (@RogerNorris1) March 20, 2021

وجاءت سخرية غرينيل بعدما التقطت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية لقطات شاشة ثابتة من تسمية "غوغل" الخاطئة له بأنه "رئيسا للولايات المتحدة".