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ضجة في الولايات المتحدة بعد تسمية "غوغل" مساعد ترامب "رئيسا للولايات المتحدة"

Lebanon 24
21-03-2021 | 12:00
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سخر مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من إدراج محرك البحث "غوغل" له عن طريق الخطأ بأنه "رئيس الولايات المتحدة".
وأطلق ريتشارد غرينيل عبر حسابه على موقع "تويتر" وبناء على تسميته الخاطئة على "غوغل" عددا من الأوامر التنفيذية باعتباره "رئيس أميركا".

وجاءت سخرية غرينيل بعدما التقطت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية لقطات شاشة ثابتة من تسمية "غوغل" الخاطئة له بأنه "رئيسا للولايات المتحدة".
وكانت "غوغل" أدرجت ريتشارد غرينيل عبر محركها للبحث بأنه "رئيس الولايات المتحدة منذ عام 2021" في مربع المعلومات الأيمن، وتم تصحيح الخطأ على ما يبدو أمس السبت، وتم إدراج مسماه الوظيفي الحقيقي والحالي وهو "القائم بأعمال المدير السابق للاستخبارات الوطنية الأميركية".

وعلى خليفة خطأ غوغل، أعلن ريتشارد غرينيل عبر "تويتر"، أمس السبت، مازحا إنه سيعلن "عددا كبيرا من الأوامر التنفيذية"، وتابع أنه "سيصعد السلم دون أن يسقط"، في إشارة ساخرة من سقوط الرئيس الأميركي جو بايدن على سلم طائرة الرئاسة الجمعة.

ومن بين أوامره التنفيذية على سبيل الدعابة، أمر غرينيل بتدشين "محطة للغاز الطبيعي المسال سيتم بناؤها في أسرع وقت ممكن على الساحل الغربي للولايات المتحدة (ويفضل أن يكون ذلك في كاليفورنيا)".

وتابع: "أطلب بموجب هذا إنشاء العديد من محطات تحلية المياه في كاليفورنيا، وأطلب أيضًا بناء محطات طاقة نووية جديدة في كاليفورنيا".

يشار إلى أن ريتشارد غرينيل، المنتمي للحزب الجمهوري الأميركي، كان القائم بأعمال المدير السابق للاستخبارات الوطنية والسفير لدى ألمانيا، المعين في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

في خطاب له الشهر الماضي في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين، ألمح غرينيل إلى الترشح في المستقبل لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

المصدر: سبوتنيك
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