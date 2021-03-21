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عربي-دولي
قتيل و3 جرحى في تفجير استهدف مدنيين في سراوان الايرانية
Lebanon 24
21-03-2021
|
10:42
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أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تفجير إرهابي استهدف مدنيين في مدينة سراوان بجنوب شرق البلاد، صباح اليوم الأحد.
المصدر:
روسيا اليوم
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