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قتيل و3 جرحى في تفجير استهدف مدنيين في سراوان الايرانية

Lebanon 24
21-03-2021 | 10:42
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أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تفجير إرهابي استهدف مدنيين في مدينة سراوان بجنوب شرق البلاد، صباح اليوم الأحد.
المصدر: روسيا اليوم
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