عربي-دولي

التحالف بقيادة السعودية يقصف مواقع عسكرية لـ"الحوثيين" في صنعاء.. شهود يروون

Lebanon 24
21-03-2021 | 10:53
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قالت مصادر محلية إن التحالف الذي تقوده السعودية قصف، فجر اليوم، أهدافا عسكرية للجماعة المتحالفة مع إيران في العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت رويترز عن شهود إن التحالف الذي تقوده السعودية "قصف أهدافا عسكرية" في العاصمة صنعاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وتأتي هذه الهجمات بعد إعلان "الحوثيين" مسؤوليتهم عن شن هجمات بطائرات مسيرة على مصفاة نفط في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة أدت إلى اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا.

وقال التحالف يوم السبت إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط بجنوب السعودية.
المصدر: وكالات
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