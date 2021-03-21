عربي-دولي

قمة أوروبية للبحث في العلاقات بين موسكو والاتحاد

Lebanon 24
21-03-2021 | 14:00
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يعقد مجلس أوربا قمة أوروبية في يومي 25-26 الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يتناول مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، كأحد الموضوعات الرئيسية للقمة.

وقال الممثل الرسمي لرئيس المجلس الأوروبي، باريند ليتس، يوم الأحد، إن قمة الاتحاد الأوروبي، المقرر عقدها في الفترة من 25 إلى 26 مارس، ستعقد عبر الفيديو كونفرنس بسبب انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول الأوروبية.

وكتب ليتس في تغريدة عبر "توبتر": "قرر رئيس مجلس أوروبا عقد قمة الاتحاد الأوروبي في مارس عن طريق التداول بالفيديو بسبب زيادة عدد أمراض كوفيد -19 في عدة دول أوروبية. وسيواصل رئيس مجلس أوروبا المشاورات مع جميع القادة".

وبحسب وكالة "نوفوستي" من المتوقع أن يكون النقاش الاستراتيجي حول مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا أحد الموضوعات الرئيسية للقمة الأوروبية المقبلة.
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