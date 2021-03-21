عربي-دولي

مجلة أميركية: الولايات المتحدة تفتقر إلى مقاتلات "شبح" كي تواجه روسيا في الحرب

Lebanon 24
21-03-2021 | 17:00
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اعتبرت مجلة The National Interest الأميركية أن الولايات المتحدة لن تقدر على التصدي لروسيا والصين في حال اندلاع حرب معهما، بسبب افتقارها إلى مقاتلات ذات القدرة العالية على التخفي.

وفي مقال له نشرته المجلة الأحد، أشار مراقبها الصحافي، كريس أوسبورن، إلى أن الولايات المتحدة، وعلى الرغم من وجود طائرات "إف-22" و"إف-35" لديها، تعاني نقصا في المقاتلات من الجيل الخامس. أما المقاتلات من الجيل الرابع التي تعتمد عليها القوات الجوية الأميركية، فذكر المراقب أنها ليس بوسعها اختراق أجواء روسيا والصين بدون أن يتم اكتشافها، في ظل تقدم موسكو وبكين في تطوير أنظمتهما للدفاع الجوي.

من جهته، قال الجنرال ديفيد ديبتولا، طيار "إف-15" السابق، إن القوات الجوية الأمريكية تحتاج إلى طائرات قادرة على اختراق المناطق المحمية من قبل دفاعات العدو الجوية، مضيفا أن صواريخ "أتش كيو-9" الصينية أو "أس-400" الروسية قادرة على إحداث مشاكل للقوة الجوية الأمريكية في حال افتقارها إلى المقاتلات الحديثة.

وأشار العسكري الأميركي بها الصدد إلى الجهود التي تبذلها روسيا والصين لتعزيز أساطيلهما الجوية من مقاتلات الجيل الخامس مثل "سو-57" و"جاي-31"، الأمر الذي يجعل فرص طائرات الجيل الرابع الأميركية في تحقيق فوز في معركة جوية مع هذين البلدين ضئيلة.
المصدر: روسيا اليوم
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