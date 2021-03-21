الفيليبين تتهم الصين بالتوغل في مياه متنازع عليها

اتهمت الفيليبين الصين اليوم "بالتوغل في مياه متنازع عليها بواسطة قوارب شبه عسكرية بعد رصد مئات القوارب شبه العسكرية قرب منطقة شعاب مرجانية في بحر الصين الجنوبي" حسب ما نقلته وكالة "فرنس برس".



وقال وزير الدفاع الفيليبيني ديلفين لورينزانا في بيان: "ندعو الصينيين الى وقف التوغل وسحب هذه القوارب التي تنتهك حقوقنا البحرية وتعتدي على أراضينا ذات السيادة".