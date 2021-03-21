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عربي-دولي
بالأرقام.. الإمارات الأولى عربياً في مجال التطعيم ضدّ كورونا
Lebanon 24
21-03-2021
|
18:30
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تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية التي باشرت بعمليات التطعيم ضدّ فيروس "كورونا" المستجد.
ووفقاً لموقع "ourworldindata" المتخصص في مجال البيانات، فإن الإمَارات جاءت في طليعة الدولة العربية بمجال التطعيم، إذ وزّعت لقاحات بمعدل 72.61 جرعة لكل 100 شخص، وهي نسبة تشيرُ إلى تقدّم الدولة في حربها ضدّ جائحة "كورونا".
وبحسب البيانات، فإن الإمارات وزّعت نحو 7 ملايين و 200 ألف جرعة لقاح مضاد لـ"كورونا"، علماً أن الدولة أعلنت في وقتٍ سابق اعتزامها تطعيم نصف سكان البلاد من مواطنين ومقيمين بحلول مارس/آذار الجاري، وهو الهدف الذي تمكّنت وزارة الصحة الإمَاراتية من تحقيقه.
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