عربي-دولي

فرنسا تنقذ 72 مهاجراً خلال محاولتهم عبور بحر المانش

Lebanon 24
21-03-2021 | 22:30
A-
A+
Doc-P-805381-637519462462808232.jpeg
Doc-P-805381-637519462462808232.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات البحرية الفرنسية أنها انقذت 72 مهاجرا واجهت قواربهم صعوبات في بحر المانش خلال محاولتهم العبور إلى بريطانيا.

وتلقى خفر السواحل الفرنسي انذارا صباح الأحد بأنّ عددا من القوارب تواجه مشكلات قبالة سواحل كاليه.

وانقذت دورية فرنسية قاربا على متنه 38 مهاجرا واقتادتهم إلى كاليه.

فيما انقذت سفينة جر تشغلها البحرية الفرنسية، قاربا آخر على متنه 34 مهاجرا واخذتهم إلى بلدة بولوني سور مير على الساحل الفرنسي.

وأوضحت السلطات الفرنسية أنّ كافة المهاجرين في صحة جيدة وتم تسليمهم لهيئات الإنقاذ المعنية وشرطة الحدود.

وفي السنوات الأخيرة ارتفعت أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور بحر المانش على الرغم من مخاطر التعرّض لهبوط حرارة الجسم وحوادث الغرق في بحر هائج يشهد حركة نشطة لسفن الشحن.

والعام الماضي سجّلت السلطات زيادة قدّرت بأربعة أضعاف في عدد الرحلات ومحاولات عبور بحر المانش انطلاقا من فرنسا مقارنة بالعام 2019، وقد بلغ عدد الذين خاضوها 9551 شخصا.

وقتل ستة اشخاص وفقد ثلاثة آخرين اثناء عبور المانش العام الماضي، مقارنة بأربعة قتلى في 2019.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2021-03-21
23:00 | 2021-03-21
22:00 | 2021-03-21
21:30 | 2021-03-21
21:00 | 2021-03-21
20:30 | 2021-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website