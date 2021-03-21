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عربي-دولي
فرنسا تنقذ 72 مهاجراً خلال محاولتهم عبور بحر المانش
Lebanon 24
21-03-2021
|
22:30
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أعلنت السلطات البحرية الفرنسية أنها انقذت 72 مهاجرا واجهت قواربهم صعوبات في بحر المانش خلال محاولتهم العبور إلى بريطانيا.
وتلقى خفر السواحل الفرنسي انذارا صباح الأحد بأنّ عددا من القوارب تواجه مشكلات قبالة سواحل كاليه.
وانقذت دورية فرنسية قاربا على متنه 38 مهاجرا واقتادتهم إلى كاليه.
فيما انقذت سفينة جر تشغلها البحرية الفرنسية، قاربا آخر على متنه 34 مهاجرا واخذتهم إلى بلدة بولوني سور مير على الساحل الفرنسي.
وأوضحت السلطات الفرنسية أنّ كافة المهاجرين في صحة جيدة وتم تسليمهم لهيئات الإنقاذ المعنية وشرطة الحدود.
وفي السنوات الأخيرة ارتفعت أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور بحر المانش على الرغم من مخاطر التعرّض لهبوط حرارة الجسم وحوادث الغرق في بحر هائج يشهد حركة نشطة لسفن الشحن.
والعام الماضي سجّلت السلطات زيادة قدّرت بأربعة أضعاف في عدد الرحلات ومحاولات عبور بحر المانش انطلاقا من فرنسا مقارنة بالعام 2019، وقد بلغ عدد الذين خاضوها 9551 شخصا.
وقتل ستة اشخاص وفقد ثلاثة آخرين اثناء عبور المانش العام الماضي، مقارنة بأربعة قتلى في 2019.
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