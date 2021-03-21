رسائل لاذعة من أهالي ضحايا الرحلة الطائرة الأوكرانية لإيران.. ما هي؟

الأخذ والرد يتواصل بشأن هذه الحادثة بين المجتمع الدولي وإيران، التي ما زالت ترواغ في سبيل تضليل الوقائع. فقد أصدرت هيئة الطيران المدني في إيران أصدرت أخيراً، التقرير النهائي بشأن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، وأرجعته إلى سبب متعلّق بخطأ ارتكبه مشغل الدفاعات الجوية الإيرانية. وذكر التقرير في ملخصه: “تم تعريف الطائرة على أنّها هدف معاد بسبب خطأ من مشغل للدفاعات الجوية قرب طهران، وجرى إطلاق صاروخين صوبها.

وروى حبيب حجو، في لقاء خاص مع "أخبار الآن"، تفاصيل اللحظات الأخيرة، فقال: “كنت في المنزل وعلى تواصل مع ابنتي سحر، كانت تراسلني إذ أنني أطمئن عليهم عادة بهذه الطريقة. كانت تراسلني عبر تطبيق واتساب وأرسلت لي صورة من داخل الطائرة. التقطت صورة سيلفي لها ولابنتها إلسا وأرسلتها لي. وبعد صعودها إلى الطائرة أخبرتني أنّه يوجد تأخير في الإقلاع. وقد تأخرت الطائرة بالفعل ساعة ثمّ أعلمتني بأنّ الأمور على ما يرام وأقلعت الطائرة. ولسبب ما ومع العلم أنني لم يسبق لي أن تتبعت الرحلات، قررّت هذه المرة أن أتتبع الرحلة إلّا أنّني لم ألحظ أيّ حركة".

من جهته، جواد سليماني، وهو أيضاً مواطن كندي إيراني الأصل، فقد زوجته أيضاً في حادث الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية، فقال لـ"أخبار الآن": “في الحقيقة، من الصعب جدّاً وصف ما عشناه في الأشهر الـ14 الماضية. كنت وزوجتي نتابع دراساتنا هنا في الجامعة. كنا زوجين عاديين. كنا نعيش حياة بسيطة وفرحة. انتقلنا إلى كندا منذ سنتين لمتابعة دراستنا العليا. وفجأة في 8 يناير 2020، تغيّرت كل الأمور. وما زلت عالقًا في 8 يناير (كانون الثاني) 2020".



وأضاف سليماني: "ما زلت آملًا أن يمر هذا الكابوس الطويل. وربما يوماً ما، ستتصل بي أو تقرع الباب ليتبين أن كل الأمور انتهت وكانت مجرد كابوسًا. وبما أننا نتعامل مع النظام الإيراني الذي يعتبر نظامًا غير عادي، فالأمور معقدة. وللأسف لم نتمكّن من الوصول إلى أيّ نتيجة في الأشهر الـ 14 الماضية، وهذا ما عقّد كافة الأمور بالنسبة إلى جميع أهالي الضحايا".



وتعقيبا على مسألة التعويضات المستحقة لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، قالت الدكتورة نادين عيتاني، رئيسة مركز الشرق الأوسط لبحوث الطيران لـ"أخبار الآن": "هناك اتفاقيات دولية تحدّد أحكام التعويضات والأضرار الناتجة عن حوادث الطيران وحماية حقوق المسافرين، وأحكام هذه الاتفاقيات تحددّ سقف التعويضات بـ 230 ألف دولار أمريكي، ويمكن أن يبدأ التعويض من 100 ألف دولار وصولاً إلى 230 ألف دولار، بحسب عمر الضحية وعدد الأشخاص الذين يعيلهم.