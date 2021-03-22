هل أُغلقت أبواب واشنطن في وجه اسرائيل؟

كتب مأمون فندي في " الشرق الاوسط": هل أُغلقت أبواب واشنطن أمام إسرائيل وذلك ما دفعها، على غير العادة، إلى جولة دبلوماسية محمومة في أوروبا بخصوص الملف الإيراني، أم أنَّ الأمر أكثر تعقيداً مما يبدو على السطح؟ بشكل لافت تشهد العواصم الأوروبية من باريس إلى لندن إلى برلين أسبوعاً حافلاً بالدبلوماسية الإسرائيلية النشطة وعلى مستوى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ومعه رئيس إسرائيل رؤفين رفلين، ووفد أمني رفيع المستوى لإجراء محادثات حول ملف إيران النووي وتبعاته على أمن إسرائيل والأمن الإقليمي.ربما لا يعني إغلاق أبواب واشنطن أمام الإسرائيليين أكثر من أنَّ واشنطن تعيد النظر في قواعد علاقاتها الاستراتيجية بالإقليم برمّته، وليس أمراً مقصوداً به إسرائيل وحدها، فقواعد اللعبة القديمة قد تغيرت ومطلوب اشتباك دبلوماسي من نوع جديد مع منطقة تتغير فيها التحالفات ربما بشكل مدهش، خصوصاً بعد اتفاقات التطبيع الأخيرة بين إسرائيل والعالم العربي من المغرب حتى الإمارات والبحرين مروراً بالسودان. هذا الاختراق الدبلوماسي الإسرائيلي ينقل إسرائيل وهمومها في أجندة واشنطن من الصفحة الثانية إلى الصفحة الخامسة من أولويات إدارة بايدن.لقراءة الماقل كاملاً