عربي-دولي

روسيا تطلق 38 قمراً صناعياً لعدة دول من بينها 3 بلدان عربية (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2021 | 11:00
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن صاروخ "سويوز 2.1a" انطلق صباح اليوم الإثنين، من قاعدة "بايكانور" الفضائية في كازاخستان، وعلى متنه 38 قمراً صناعياً من 18 دولة، بينها 3 دول عربية.
 
وبالإضافة إلى الأقمار الصناعية لكل من تونس والسعودية والإمارات، تحمل مركبة "سويوز-2.1a" الروسية، أقماراً صناعية لألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا والأرجنتين وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى. 

وكان من المقرّر أن تتم عملية الإطلاق يوم السبت الماضي، إلا أنّ "روسكوسموس" قررت إرجاءها بسبب الظروف المناخية، لضمان سلامة الأقمار الصناعية، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

تجدر الإشارة إلى أنه من بين الأقمار الصناعية التي حملها صاروخ "سويوز" الروسي، القمر الصناعي التونسي "تحدي واحد"، أول قمر صناعي عربي وإفريقي مصنع بإمكانيات محلية بنسبة 100%، أشرف على صناعته مهندسون تونسيون في شركة "تالنات" المختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والنظم الإلكترونية والأنشطة الهندسية.
 
 
المصدر: روسيا اليوم

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