تعاني من نقص بمقاتلات الجيل الخامس.. الولايات المتحدة لن تستطيع مواجهة روسيا والصين جوا!

لن تكون الولايات المتحدة قادرة على مواجهة روسيا والصين في حرب محتملة بسبب نقص المقاتلات التي تتمتع بميزة التخفي.





وبحسب كاتب المقال فإن الأسطول الرئيسي يتكون من طائرات الجيل الرابع، والتي برأيه غير قادرة على اختراق المجال الجوي للعدو دون أن يلاحظها أحد، بالنظر إلى مستوى أنظمة الدفاع الجوي الروسية والصينية. فبحسب مقال نشر في صحيفة The National Interest، قال الكاتب كريس أوزبرون، إنه على الرغم من امتلاك الولايات المتحدة الأميركية مقاتلات F-22 و F-35، الا أن الولايات المتحدة تعاني من نقص في مقاتلات الجيل الخامس.وبحسب كاتب المقال فإن الأسطول الرئيسي يتكون من طائرات الجيل الرابع، والتي برأيه غير قادرة على اختراق المجال الجوي للعدو دون أن يلاحظها أحد، بالنظر إلى مستوى أنظمة الدفاع الجوي الروسية والصينية.