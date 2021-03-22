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عربي-دولي
تعاني من نقص بمقاتلات الجيل الخامس.. الولايات المتحدة لن تستطيع مواجهة روسيا والصين جوا!
Lebanon 24
22-03-2021
|
16:00
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لن تكون الولايات المتحدة قادرة على مواجهة روسيا والصين في حرب محتملة بسبب نقص المقاتلات التي تتمتع بميزة التخفي.
فبحسب مقال نشر في صحيفة The National Interest، قال الكاتب كريس أوزبرون، إنه على الرغم من امتلاك الولايات المتحدة الأميركية مقاتلات F-22 و F-35، الا أن الولايات المتحدة تعاني من نقص في مقاتلات الجيل الخامس.
وبحسب كاتب المقال فإن الأسطول الرئيسي يتكون من طائرات الجيل الرابع، والتي برأيه غير قادرة على اختراق المجال الجوي للعدو دون أن يلاحظها أحد، بالنظر إلى مستوى أنظمة الدفاع الجوي الروسية والصينية.
ويشير أوزبورن إلى أن التفوق في القتال الجوي يتطلب السرعة والتخفي والقدرة على المناورة.
بدوره، يشارك طيار F-15 السابق والجنرال بالقوات الجوية، ديفيد ديبتولا، أوزبورن وجهة نظره.
ونقلت الصحيفة عن ديبتولا، قوله إن "القوات الجوية الأميركية بحاجة إلى طائرات يمكنها اختراق مناطق الدفاع الجوي للعدو".
ويعتقد الجنرال أن نظام الدفاع الجوي HQ-9 الصيني أو S-400 الروسي يمكن أن يخلق مشكلة مع العدد غير الكافي من الطائرات في الولايات المتحدة.
وأشار أيضا إلى أن روسيا والصين تزيدان أسطولهما من طائرات الجيل الخامس، مثل Su-57 الروسية و J-31 الصينية، ووفقا للجيش، من غير المرجح أن تتمكن مقاتلات الجيل الرابع الأميركية من الفوز في القتال الجوي.
المصدر:
سبوتنيك
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