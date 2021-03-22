ماكرون اتصل بالبابا: زيارة العراق نقطة تحول حقيقية للشرق الأوسط

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس البابا فرنسيس في اتصال هاتفي على زيارته الأخيرة للعراق التي وصفها بأنها "نقطة تحول حقيقية" للشرق الأوسط، حسبما ذكر الإليزيه ونقلا عن وكالة "فرنس برس".وهذا الاتصال الذي تم بناء على طلب البابا بحسب الإليزيه، هو الرابع منذ انتخاب ماكرون عام 2017. وكان آخر اتصال تم في 30 تشرين الأول غداة هجوم بسكين أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في كنيسة في نيس.وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "أراد بالبداية تهنئة البابا فرنسيس على زيارته التاريخية للعراق" والتطرق الى "تأثيرها وأهميتها"، واصفا إياها بأنها "نقطة تحول حقيقية للمنطقة".