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عربي-دولي
أسترازينيكا: اللقاح فعال بنسبة 79% ولا يحمل خطر التسبب بجلطات دموية
Lebanon 24
22-03-2021
|
12:00
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أكدت شركة أسترازينيكا اليوم أن لقاحها المضاد لكوفيد فعال بنسبة 79 في المئة لجهة منع الإصابة بالوباء ولا يزيد من خطر تجلط الدم، وذلك بعدما أجرت المرحلة الثالثة من اختبارات الفعالية في الولايات المتحدة. حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقالت إن اللقاح فعال بنسبة 80 في المئة بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم فوق 65 عاما. ويذكر أن دولا عدة نصحت بعدم استخدامه في تطعيم المسنين نظرا لغياب البيانات المرتبطة بتأثيره على هذه الفئة في الاختبارات السابقة.
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