عربي-دولي

هل أخذ بوتين الحقيبة النووية معه إلى سيبيريا؟

Lebanon 24
22-03-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-805588-637520142832078551.jpg
Doc-P-805588-637520142832078551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن اصطحاب فلاديمير بوتين في إجازته لجميع المعدات اللازمة للعمل.

قضى بوتين عطلة نهاية الأسبوع في سيبيريا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو. ركبا مركبة مجنزرة وتنزها في التايغا. كما عرض وزير الدفاع للرئيس ورشته، حيث يصنع من الأشجار الجافة، العديد من الحرف اليدوية.

ورد بيسكوف حول اصطحاب بوتين للحقيبة النووية معه إلى سيبيريا أن "جميع وسائل الاتصال الضرورية، بما في ذلك الاتصالات الاستراتيجية، هي باستمرار مع الرئيس أينما كان، سواء كانت أراضي روسيا أو أي دولة أخرى في العالم".
وعندما طُلب منه توضيح ما إذا كانت لدى وزير الدفاع وسائل اتصال مماثلة معه، أجاب: "طبعا، كيف يكون غير ذلك".

كما سئل المتحدث باسم الكرملين عما إذا كانت هناك أي أفكار لتأجيل الرحلة إلى سيبيريا في ضوء التصريحات الأخيرة لشركاء أمريكيين، أجاب بيسكوف: "لا توجد أسباب للتأجيل".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:17 | 2021-03-22
16:00 | 2021-03-22
15:00 | 2021-03-22
14:30 | 2021-03-22
14:00 | 2021-03-22
13:15 | 2021-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website