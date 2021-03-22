هل أخذ بوتين الحقيبة النووية معه إلى سيبيريا؟





قضى بوتين عطلة نهاية الأسبوع في سيبيريا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو. ركبا مركبة مجنزرة وتنزها في التايغا. كما عرض وزير الدفاع للرئيس ورشته، حيث يصنع من الأشجار الجافة، العديد من الحرف اليدوية.



ورد بيسكوف حول اصطحاب بوتين للحقيبة النووية معه إلى سيبيريا أن "جميع وسائل الاتصال الضرورية، بما في ذلك الاتصالات الاستراتيجية، هي باستمرار مع الرئيس أينما كان، سواء كانت أراضي روسيا أو أي دولة أخرى في العالم". أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن اصطحاب فلاديمير بوتين في إجازته لجميع المعدات اللازمة للعمل.قضى بوتين عطلة نهاية الأسبوع في سيبيريا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو. ركبا مركبة مجنزرة وتنزها في التايغا. كما عرض وزير الدفاع للرئيس ورشته، حيث يصنع من الأشجار الجافة، العديد من الحرف اليدوية.ورد بيسكوف حول اصطحاب بوتين للحقيبة النووية معه إلى سيبيريا أن "جميع وسائل الاتصال الضرورية، بما في ذلك الاتصالات الاستراتيجية، هي باستمرار مع الرئيس أينما كان، سواء كانت أراضي روسيا أو أي دولة أخرى في العالم".

وعندما طُلب منه توضيح ما إذا كانت لدى وزير الدفاع وسائل اتصال مماثلة معه، أجاب: "طبعا، كيف يكون غير ذلك".



كما سئل المتحدث باسم الكرملين عما إذا كانت هناك أي أفكار لتأجيل الرحلة إلى سيبيريا في ضوء التصريحات الأخيرة لشركاء أمريكيين، أجاب بيسكوف: "لا توجد أسباب للتأجيل".