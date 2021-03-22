روسيا أسفت لرفض واشنطن ترتيب محادثات بين بايدن وبوتين

أعربت روسيا عن أسفها اليوم لعدم استجابة واشنطن لمقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنظيم محادثات تبث مباشرة مع الرئيس الأميركي جو بايدن.حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".



وقالت الخارجية الروسية في بيان "تمت إضاعة فرصة جديدة للبحث عن مخرج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تتحمل بشكل كامل مسؤولية ذلك".