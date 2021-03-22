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ماذا قالت وكالة الأدوية الأوروبية عن لقاح "سبوتنيك V"؟

Lebanon 24
22-03-2021 | 13:15
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أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، الاثنين، أنها سترسل فريقا من الخبراء إلى روسيا في نيسان المقبل لمراجعة التجارب السريرية وإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقال رئيس إدارة التهديدات الصحية واستراتيجية التطعيم في الوكالة، ماركو كافاليري، في مقابلة مع قناة "Rai3" الإيطالية، إنه "بالإضافة إلى اللقاح الروسي، تخضع (Curevac) الألمانية، و(Novavax) الأميركية حاليا للفحص من قبل السلطات الطبية الأوروبية".

وأضاف: "فيما يتعلق باللقاح الروسي، هناك فحص دوري، لذلك سنراجع جميع البيانات عند جمعها من أجل اعتمادها بشكل أسرع.. في نيسان، سنجري فحصا في روسيا، سواء من حيث الإنتاج أو التجارب السريرية، ثم سنحاول أن نفهم في أي وقت سيكون لدينا جميع البيانات اللازمة للموافقة المحتملة على هذا اللقاح في النهاية".

وأعلن رئيس مجموعة العمل المعنية بفيروس كورونا، في وقت سابق، أن "الوكالة الأوروبية قد توافق على اللقاح الروسي في موعد لا يتجاوز شهر أيار المقبل".


وأعربت أكثر من 52 دولة عن موافقتها على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي، علما أنه يحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون.
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