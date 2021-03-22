عقوبات أوروبية على قادة ميانمار العسكريين بسبب الانقلاب

فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار (بورما)، مين أونغ هلاينغ، و10 من كبار ضباط القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الانتخابية بسبب قمع التظاهرات المؤيدة للديموقراطية منذ الانقلاب في الأول من شباط.واتخذ القرار في مستهل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وجاء في الإعلان الرسمي الذي نشره المجلس الأوروبي أن العقوبات تشمل حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى دول الاتحاد أو العبور في مطاراتها وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وجدت.وأشار القرار إلى هلاينغ منخرط بشكل مباشر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدولة، وهو المسؤول عن "تقويض الديمقراطية وسيادة القانون" في البلاد.كما أنه مسؤول بشكل مباشر عن حملة القمع الوحشية التي شنتها السلطات مطلع فبراير.ووافق على القوائم التي تتضمن أسماء القادة العسكريين في ميانمار وزراء خارجية الدول الأوروبية، حيث تمثل هذه العقوبات أول إجراءات أوروبية تجاه عملية الانقلاب التي حصلت هناك.وتستمر التظاهرات المؤيدة للديموقراطية منذ انقلاب الأول من شباط.ومنذ انقلاب فبراير الذي أطاح برئيسة الوزراء المدنية، أونغ سان سو تشي، تم توقيف أكثر من 2600 شخص وقتل 250 شخصًا وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.وقد تزداد حصيلة الضحايا وفقا لهذه المنظمة المحلية التي تعنى الدفاع عن حقوق الانسان.في مندلاي وسط العاصمة الثقافية وثاني مدن البلاد تظاهر محتجون بينهم اساتذة بأعداد كبيرة فجر الإثنين ورفع بعضهم لافتات دعت الامم المتحدة للتدخل.وصرح مصدر طبي لفرانس برس أن ثمانية أشخاص قتلوا واصيب خمسون بجروح، الأحد، في هذه المدينة التي تشهد قمعا وحشيا بانتظام.ودعت إندونيسيا وماليزيا إلى اجتماع طارئ للدول العشر في رابطة آسيان للبحث في الأزمة في ميانمار.وبعد الانقلاب أعلنت مجموعة "أي دي أف" الفرنسية للكهرباء، الأحد، تعليق مشروع لإنشاء سد لإنتاج الكهرباء في ميانمار يمثل استثمارا بقيمة 1.5 مليار دولار.