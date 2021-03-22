المقاتلون السوريون.. روايتان حول العودة من ليبيا وضبابية تحيط بـ"دفعات مشبوهة"

يسود ترقب بشأن مصير المقاتلين السوريين في ليبيا في الأيام المقبلة، وبينما تحدث "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن أوامر تركية بشأن الاستعداد للعودة إلى بلادهم، نفت مصادر عسكرية ذلك وقالت إن القرار لم يتخذ بعد.ونقل المرصد السبت عن عناصر من مجموعات السوريين في ليبيا قولهم إنه "تم الطلب منهم حتى الآن بالتجهيز للعودة".وأضاف المرصد أن هذه الجماعات كان ينبغي أن تعود بعد حدوث التوافق الليبي، وقبل الموعد الذي حدد لخروج القوات الأجنبية من ليبيا، وهو 23 كانون الثاني الماضي، "لكن وضع هؤلاء المقاتلين ظل عالقا"، إلى حين صدور القرار التركي الأخير، وفق المرصد.في المقابل، قال مصدر مطلع على وضع المقاتلين السوريين في ليبيا لموقع "الحرة": "لا يوجد أي تجهيزات للعودة. هناك حديث حول ذلك لكن لم نتلق أي أوامر".وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "قد تتضح الصورة كاملة في الأسبوعين الماضيين"، مشيرا إلى أن دفعة من المقاتلين السوريين توجهت إلى ليبيا، الأسبوع الماضي.ويأتي ما سبق في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى حل ملف "المرتزقة" الأجانب في الوقت الحالي، والذين يقاتلون على الأراضي الليبية، إلى جانب أطراف الصراع، منذ قرابة عام كامل.وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا، مطلع آذار الحالي إلى تسليم جميع السلطات والاختصاصات إلى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وأكد على أهمية خروج المرتزقة من البلاد.وفي 19 كانون الثاني الماضي كانت الأمم المتحدة قد حددت يوم 23 من نفس الشهر نفسه، لخروج جميع المرتزقة من ليبيا، ولكن بحلول الموعد لم تخرج أيا منها من البلاد، مما يثير تساؤلا عن إمكانية تحقيق ذلك المطلب الأساسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، المقبلة على تسوية سياسية شاملة.في مقابل ما سبق أكد مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، عودة دفعة من المقاتلين السوريين العاملين في ليبيا إلى الداخل السوري، ليل أول أمس السبت.وأضاف عبد الرحمن لموقع "الحرة" أن دخول المقاتلين السوريين إلى الأراضي التركية ما يزال مستمرًّا، وتابع: "خرجت دفعة من المقاتلين المنضوين في جماعة سليمان شاه إلى تركيا في الأيام الماضية".وردا على سؤال عن وجهة الدفعة الجديدة، أشار عبد الرحمن إلى أن ذلك لم يتضح، عما إذا كانت إلى ليبيا.ما سبق أكده ذات المصدر العسكري الذي تحدث إلى موقع "الحرة"، لافتا إلى خروج دفعة من المقاتلين السوريين يقدر عددهم بـ200 مقاتل إلى داخل الأراضي التركية، وذلك في يوم 15 من آذار الحالي.وأضاف المصدر: "لم تعرف وجهتهم حتى الآن، سواء إلى ليبيا أو إلى مكان آخر".وبحسب مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، يوجد حوالي 20 ألفًا من "قوات أجنبية و/أو مرتزقة" في ليبيا.وكانت قد اعتبرت في وقت سابق من هذا العام أن ذلك انتهاكا "مروعا" للسيادة الوطنية، كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.والمجموعات في الغالب موزعة حول سرت، حيث يقع خط الجبهة منذ منتصف يونيو وإلى الجنوب في قواعد جوية رئيسية لا سيما في الجفرة، على بعد 500 كم جنوب طرابلس لصالح الموالين لحفتر، وإلى الغرب في الوطية (الموالية لحكومة الوفاق الوطني)، أكبر قاعدة عسكرية على الحدود التونسية.وأشهر هذه المجموعات، مرتزقة فاغنر الروسية التي أرسلتها موسكو لدعم حفتر، والمرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، كما يوجد مرتزقة سوريين يدعمون حفتر تمولهم موسكو، ومرتزقة من تشاد وتونس وبعض الدول الأفريقية.ومع غياب أي إحصائيات حول عدد المقاتلين السوريين في ليبيا، يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عددهم يقرب 6750 مقاتلًا.وبحسب ما تتداوله الأوساط التركية، من المرتقب أن يزور رئيس حكومة الوحدة في ليبيا، عبد الحميد دبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تركيا قريبًا، لبحث عدة ملفات، في مقدمتها ملف المرتزقة والاتفاقيات العسكرية المبرمة مع "حكومة الوفاق".والسبت، أعلن المنفي تلقي دعوة من الرئيس رجب طيب إردوغان لزيارة تركيا في أقرب وقت ممكن، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الطرفين، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، نشرته وكالة "الأناضول".وجاء في البيان: "إن الرئيس إردوغان هنأ المنفي على مباشرة أعماله رسميًّا، ونيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب"، مؤكدا "عمق العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا".