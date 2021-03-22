أميركا تؤكد التزامها بدعم الدفاع عن السعودية

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ندد الاثنين بالهجمات التي نفذتها جماعات الحوثي المتحالفة مع إيران على الأراضي السعودية.وبحث بلينكن التعاون لإنهاء الحرب في اليمن، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.وقالت الوزارة في بيان: "جدد الوزير بلينكن التأكيد على التزامنا بدعم الدفاع عن السعودية، وندد بقوة بالهجمات التي نفذتها جماعات متحالفة مع إيران في المنطقة على الأراضي السعودية في الآونة الأخيرة".وذكر البيان أن الوزيرين ناقشا أيضًا قضايا حقوق الإنسان والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في السعودية.وجاء البيان الأميركي معززا لإعلان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، مبادرة ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن التي دخلت عامها السابع.