عربي-دولي

"السجن يشبه عالم حرب النجوم"... المعارض الروسي أليكسي نافالني يروي يومياته

Lebanon 24
23-03-2021 | 06:13
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شبّه المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يمضي عقوبة بالسجن عامين ونصف العام، يومياته في الحبس بحياة جنود "ستورمتروبر" في سلسلة أفلام "حرب النجوم"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي رسالة نشرها عبر تطبيق إنستغرام، وصف المعارض البالغ 44 عاماً روتينه الصباحي الذي يبدأ بالاستيقاظ عند السادسة صباحاً ثم بممارسة تمارين جسدية «بعد الاستماع إلى النشيد الوطني». وأضاف: «تخيلوا المشهد في المنطقة المحيطة بالزنزانات، مع الثلج ورجال بزي السجناء الأسود ومكبر صوت يصدح في المنطقة بأسرها (المجد لك يا أمتنا الحرة) إنها متعة حقيقية»، وتابع: «بعدها يبدأ السجناء في السير في مكانهم»، في تمرين قال نافالني عنه إن «كل فرد في فرقتي يسميه (هجوم الإمبراطورية المضاد)»، وأضاف: «في هذه اللحظة، أتخيل أني أصوّر نسخة روسية جديدة من حرب النجوم». وأضاف: «دفاعاً عن مصالح الإمبراطور، يسافر سجناء الفضاء من كوكب إلى آخر، ويقمعون المتمردين. لكن أينما كانوا، في تمام الساعة 6:05 صباحاً، يستمعون إلى النشيد، وفي الساعة 6:10 صباحاً، يقومون بالتمارين».
وهذه المرة الثانية التي ينشر فيها المعارض الناشط ضد الفساد، رسالة عبر «إنستغرام»، منذ تأكيده أنه سيمضي عقوبته في السجن رقم 2 في بوكروف على مسافة 100 كيلومتر من موسكو، وكان نشر الأسبوع الماضي رسالة أولى شبّه فيها سجنه بـ«معسكرات الاعتقال».
وأوقف نافالني في كانون الثاني لدى عودته إلى روسيا بعد أشهر أمضاها في ألمانيا حيث كان يتعافى من تسمم يتهم الكرملين بتدبيره له. وحُكم عليه بالسجن عامين ونصف العام في قضية تزوير عائدة إلى عام 2014 يقول إنها استهداف سياسي ضده، كما يواجه مسارات قضائية عدة في حقه.
وفي وقت سابق الاثنين، ردّ القضاء الروسي طلباً من المعارض، يتهم المحققين بالوقوف متفرجين بعد رفضهم فتح تحقيق بشأن تسممه.
المصدر: الشرق الأوسط
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