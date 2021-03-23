مصر تجدد تحذيرها لإثيوبيا... وتعتبر سد النهضة من أكبر تحدياتها

كتب محمد عبده حسنين في "الشرق الأوسط": جددت مصر تحذيراتها لإثيوبيا، أمس، مشددة على أنها «لن تقبل بالتداعيات السلبية الضخمة»، الناتجة عن الإجراءات الأحادية، التي تقوم بها فيما يخص ملء وتشغيل «سد النهضة». وتسعى إثيوبيا إلى توليد الطاقة الكهربائية، عبر سد عملاق تشيده على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووصل بناؤه إلى 79 في المائة. لكنه يثير مخاوف في مصر والسودان من تأثيره المتوقع على حصتيهما المائية. وتتحسب دولتا مصب نهر النيل، لتنفيذ أديس أبابا المرحلة الثانية من ملء خزان السد، في يوليو (تموز) المقبل، قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، ويضمن اتخاذ إجراءات حمائية في فترات الجفاف. واستغل وزير الموارد المائية بمصر محمد عبد العاطي، «اليوم العالمي للمياه»، أمس، لتوجيه رسالة تحذير لإثيوبيا بشأن مضيها قدماً في بناء السد دون الاتفاق مع مصر، مشدداً على أن «سد النهضة» الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر «أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً».

ونوه عبد العاطي إلى أن «الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية».



وفي الآونة الأخيرة، كثفت القاهرة من تحركاتها الدبلوماسية، بهدف الضغط على أديس أبابا للتوصل لاتفاق قانوني ملزم. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمام اجتماع رفيع المستوى حول المياه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، إن «الوضع الحالي للأزمة يحتم علينا العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة برعاية أفريقية وبمشاركة نشطة من المجتمع الدولي».

وأكد مدبولي أن «إثيوبيا تتبع نهجاً يسعى إلى فرض الأمر الواقع، واتخاذ إجراءات أحادية من دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي المصب».