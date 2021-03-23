24
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
المبادرة السعودية.. هكذا علّق رئيس الوزراء اليمني
Lebanon 24
23-03-2021
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن المبادرة السعودية تضع الحوثيين وداعميهم في طهران أمام مواجهة حقيقية مع الشعب اليمني والمجتمع الدولي، وكشف من يرفض جهود السلام ويصر على استمرار الحرب.
وأوضح عبد الملك في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" أن ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية يشير إلى أن السلام القائم على الشروط الموضوعية هو الهدف والغاية التي ينشدها الشعب اليمني لوضع حد لمعاناته.
وأضاف: "الحكومة لن تكون عائقاً أمام أي جهود حقيقية وجادة للمضي نحو السلام المستدام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني، هذه المبادرة تضع ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها في طهران أمام مواجهة حقيقية مع الشعب اليمني والمجتمع الدولي لكشف من يرفض كل جهود السلام ويصر على استمرار الحرب".
وتابع: "السلام هدفنا وغايتنا ولطالما ناشدناه دائماً وكررنا أكثر من مرة أهمية توفير الشروط الموضوعية لتحقيقه، ومع ذلك الحكومة ملتزمة بالتعاطي الإيجابي مع كل جهود ومبادرات السلام وستقدم التنازلات انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية تجاه الشعب اليمني، الذي وصلت معاناته حداً لا يطاق، في حين تستمر الميليشيات الحوثية وبإيعاز من داعميها في طهران على التصعيد ورفض كل الحلول السياسية، والمقامرة بدماء اليمنيين دون اكتراث خدمة لأجندة ومشروع إيران في المنطقة".
وشدد رئيس الوزراء اليمني على "الحرص الذي تبديه المملكة العربية السعودية على تحقيق السلام في اليمن وفقاً لمرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216"، منوهاً بالدور "المعول على الأشقاء في المملكة لاستمرار تقديم العون الاقتصادي والتنموي العاجل للشعب اليمني ودعم الحكومة لتنفيذ مشروع برنامجها المتصلة باحتياجات المواطنين ومعيشتهم وتخفيف معاناتهم جراء الانقلاب والحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية".
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
الأكثر قراءة
بالاسماء... هذه تشكيلة الحريري (صورة)
Lebanon 24
بالاسماء... هذه تشكيلة الحريري (صورة)
15:55 | 2021-03-22
22/03/2021 03:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاغ هام من مصرف لبنان إلى المصارف.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بلاغ هام من مصرف لبنان إلى المصارف.. هذا ما جاء فيه
18:29 | 2021-03-22
22/03/2021 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحلّق عاليا
Lebanon 24
الدولار يحلّق عاليا
15:57 | 2021-03-22
22/03/2021 03:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لا حكومة في الأفق.. لبنان ضائع بين تجاوزات الدستور والمصالح السياسية
Lebanon 24
لا حكومة في الأفق.. لبنان ضائع بين تجاوزات الدستور والمصالح السياسية
16:15 | 2021-03-22
22/03/2021 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل دولار السوق الموازية؟
20:16 | 2021-03-22
22/03/2021 08:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2021-03-23
"علاقات جنسية في أماكن الصلاة".. فضائح تهز البرلمان الأسترالي
09:30 | 2021-03-23
"جائحة جديدة" في ألمانيا.. ميركل تطلق "صيحة الخطر"
09:00 | 2021-03-23
مشاهد رعب في كولورادو الأميركية.. ماذا حصل؟ (صور)
08:30 | 2021-03-23
سقوط مآذن وكوارث بسبب الطقس في مصر.. وتحذير من الآتي اليوم
08:00 | 2021-03-23
نجلا فخري زاده يكشفان عن مفاجأة.. تفاصيل جديدة عن اغتياله
07:32 | 2021-03-23
سد النهضة "كتب النيل على شطه... قصصاً بالحب تلتهبُ"
فيديو
بعد مهاجمتها سعد لمجرد... هند صبري تكشف لأول مرة تعرضها لـ"تهديدات بالقتل" (فيديو)
Lebanon 24
بعد مهاجمتها سعد لمجرد... هند صبري تكشف لأول مرة تعرضها لـ"تهديدات بالقتل" (فيديو)
23:00 | 2021-03-22
23/03/2021 10:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" ينتزع فوزاً صعباً من "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" ينتزع فوزاً صعباً من "فيورنتينا" (فيديو)
23:00 | 2021-03-22
23/03/2021 10:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط الثلوج.. شاهدوا كيف أمضى بوتين وشويغو عطلة نهاية الأسبوع (فيديو وصور)
Lebanon 24
وسط الثلوج.. شاهدوا كيف أمضى بوتين وشويغو عطلة نهاية الأسبوع (فيديو وصور)
09:30 | 2021-03-22
23/03/2021 10:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact