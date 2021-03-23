سد النهضة "كتب النيل على شطه... قصصاً بالحب تلتهبُ"

كتب داود الفرحان في " الشرق الاوسط": بعد عشر سنوات من انطلاق مشروع «سد النهضة» الإثيوبي على النيل الأزرق، ووصول الإنشاءات إلى نحو 80 في المائة، كررت إثيوبيا رفضها للتحذيرات المصرية والسودانية وتمسكها بملء السد. كما رفضت أديس أبابا مقترح «وساطة رباعية» من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي.

لقد صبرت مصر كثيراً على التمادي الإثيوبي في إيذاء العلاقات التاريخية مع مصر، وقدمت كل ما تستطيع، ووعدت بإقامة مشاريع مشتركة مع إثيوبيا في مجالات مختلفة، مقابل عدم التعرض لحصة مصر من مياه النيل.