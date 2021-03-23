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عربي-دولي
سقوط مآذن وكوارث بسبب الطقس في مصر.. وتحذير من الآتي اليوم
Lebanon 24
23-03-2021
|
08:30
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تحذيرا جويا بشأن الساعات القادمة، حول عاصفة ترابية قادمة من ليبيا تضرب شرق البلاد، وتستمر حتى مساء الثلاثاء.
وقالت الأرصاد الجوية في التحذير، إنه "نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى مصر يتسبب في نشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية المصرية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى 50 كم في الساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية المكشوفة".
وأضافت أن "حركة الملاحة البحرية ستكون مضطربة في البحرين المتوسط والأحمر وارتفاع الموج سيصل إلى أربعة أمتار، فيما قد يتجاوز ارتفاع الموج الخمسة أمتار في خليج السويس".
وكانت مصر شهدت خلال الساعات الماضية العديد من الكوارث، حيث تسبب الطقس السيء في انهيار بعض مآذن المساجد.
وانهارت مأذنة مسجد قرية خنيزه، ومأذنة مسجد الجنينة بقرية الحدين بكوم حمادة، وأجزاء من مأذنة مسجد أبوبكر الصديق بدست الأشراف.
وشهدت بعض مناطق القاهرة إنقطاع التيار الكهربائي بسبب شدة الرياح، وسقوط بعض الأعمدة الكهربائية، وتطاير الأسلاك.
وتسببت الرياح في سقوط بعض الأسقف المعلقة التي تم إنشاؤها أعلى المنازل، سواء بهدف تربية الطيور أو تخزين أشياء من مستلزمات المنازل.
كما تسبب سقوط مأذنة بإحدى المساجد في قرية خنيزة إلى تحطم سور المدرسة المجاورة لها، إلا أن الحادث لم يتسبب في وقوع أي إصابات.
المصدر: روسيا اليوم
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