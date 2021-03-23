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البيت الأبيض: بايدن يستشير أوباما بانتظام في مختلف القضايا

Lebanon 24
23-03-2021 | 11:00
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كشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي أمس الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتشاور بانتظام مع سلفه الرئيس السابق باراك أوباما، ويتحدث معه بشأن مختلف القضايا.
وقالت بساكي، رداً على سؤال من أحد المراسلين: "إن بايدن وأوباما أبقيا على الاتصال بينهما بشكل منتظم"، لكنها لم تحدد بالضبط عدد المرات التي يتحدث فيها الرئيسان مع بعضهما البعض، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
 


وتابعت: "يمكن القيام بذلك عبر الهاتف، وأعتقد أنه لو كان الرئيس أوباما هنا، فستعرفون جميعًا"، بحسب الصحيفة.

وأضافت بساكي: "إنهم يتشاورون ويتحدثون عن مجموعة من القضايا، وأتوقع أن يستمر ذلك خلال فترة رئاسة الرئيس بايدن".
المصدر: سبوتنيك
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