من وراء المحيط.. ضربة "قوية" لأسترازينيكا بعد سيل التطمينات

أعلنت هيئة أميركية صحية بارزة، أمس الاثنين، إن شركة أسترازينيكا ربما استخدمت بيانات "قديمة" خلال تجاربها السريرية في الولايات المتحدة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وأعرب المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في بيان عن "قلقه من أن أسترازينيكا ربما استخدمت معلومات قديمة في هذه التجارب، وهو أمر أدى إلى رؤية غير كاملة لفعالية اللقاح".

وأضاف "نحن نحض الشركة على العمل مع مجلس مراقبة البيانات والسلامة لتقييم فعالية البيانات، والتأكد من أن البيانات الأكثر دقة وحداثة وفعالية ستنشر بأسرع وقت ممكن"، وفق ما نقلت "فرانس برس".



وكان مختبر أسترازينيكا دافع الاثنين عن لقاحه الذي يرفض قسم كبير من الأوروبيين تلقيه، مؤكدا أنه فعّال بنسبة 80% ضد فيروس كورونا لدى الأشخاص المسنّين، ولا يزيد خطر حصول جلطات دموية، بعد تجارب سريرية أُجريت في الولايات المتحدة شملت 32449 شخصا.