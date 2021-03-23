عربي-دولي

العراق.. قتيل وجرحى بتفجير استهدف شرقي العاصمة

Lebanon 24
23-03-2021 | 13:00
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل مدني وإصابة آخرين إثر تفجير في بغداد الجديدة شرقي العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المصدر، فإنّ الانفجار وقع بواسطة دراجة نارية في تقاطع بغداد الجديدة قرب "أفران الدرويش"، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً في المنطقة التي تضم سوق بغداد الجديدة الذي يعتبر من كبرى الأسواق الشعبية في العاصمة.
المصدر: سبوتنيك
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