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عربي-دولي
غموض بوتين واللقاح.. هذا ما أعلنه الكرملين
Lebanon 24
23-03-2021
|
13:57
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أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين لن يكشف عن اللقاح الروسي الذي يأخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كان سيتم الإعلان عن اللقاح الذي يأخذه الرئيس الروسي: "سيكون بلا شك واحدا من اللقاحات الثلاثة الموجودة في روسيا".
وأكد بيسكوف "لن نقول على وجه التحديد أيهما. جميع اللقاحات الروسية الثلاثة موثوقة تماما. إنها جيدة جدا وموثوقة وفعالة".
وبشأن تفاصيل تلقيح الرئيس قال بيسكوف "ليست هناك معلومات مؤكدة بشأن ظهور بوتين أمام الكاميرا للحصول على اللقاح ولن نؤكد ذلك".
المصدر: سبوتنيك
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