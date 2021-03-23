والد معاذ الكساسبة يكشف عن اتصال تلقاه من جندي أميركي.. اماذا قال له؟ (فيديو)

قال والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي قتله مسلحو داعش حرقاً عام 2015، "تمنيت أن أكون قاتل أبو بكر البغدادي".

وأضاف في مقابلة مع "إرم نيوز" أنه لم يحصل على ثأر ابنه معاذ لأن الانتقام لم يكن بيديه، وقال إن أميركا هي من قتلت البغدادي زعيم تنظيم داعش وهي من صنعته.

وكشف أنه تلقى اتصالاً من جندي أميركي يعتذر منه لأنه لم يستطيع إنقاذ معاذ، ونقل عن الجندي قوله بأنه "حين طلب منا إنقاذ معاذ وجدنا ما لا يقل عن 2000 داعشي باستقباله".

ونفى والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة شائعة إسقاط الإماراتية مريم المنصوري طائرة ابنه، قائلا إنها مجرد شائعة، ولا يوجد ما يؤكد هذا الكلام.