عربي-دولي

مصر تغلق ثلاثة موانئ بسبب الأحوال الجوية

Lebanon 24
23-03-2021 | 16:05
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أعلنت السلطات المصرية، يوم الثلاثاء، إغلاق ثلاثة موانئ على البحر الأحمر، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

وأوضحت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، تم إغلاق موانئ السويس ونويبع، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر، الجمعة، تعليقا رسميا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع وزارتي النقل والطيران المدني، حيث تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لبيع أياً من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية، سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل.

وشددتا على أن الموانئ والمطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك.
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