`الملك الأردني: على مجلس النواب تعزيز دوره الرقابي والوقوف على جوانب الإهمال والتقصير

أكد الملك الأردني عبدالله الثاني، ضرورة تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب والمساهمة في الوقوف على جوانب الإهمال والتقصير في بعض المؤسسات.وخلال لقائه في قصر الحسينية مع رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات ورؤساء عدد من لجان المجلس، أشار الملك عبدالله إلى أهمية عمل اللجان المختصة في تطوير أداء المجلس ودوره الرقابي.وفيما يخص مسيرة التنمية السياسية في البلاد، أكد "ضرورة زيادة التعاون بين مجلس النواب والحكومة، والمضي في مراجعة التشريعات الضرورية، وأبرزها قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية".من جانبه، قال العودات إن "المجلس يعمل من خلال دوره الرقابي في التأشير على مواطن الخلل أينما كانت في الإدارة العامة، بحيث يشعر الوزير أنه مساءل في إدارته لوزارته"، مؤكدا التزام المجلس بالتعاون المستمر مع الحكومة.وثمن الحضور حرص الملك عبدالله على التواصل مع مجلس النواب، مؤكدين المضي قدما في تطوير عمل اللجان في المجلس، والتزامهم بمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي للمجلس وتقديم التوصيات والمقترحات للحكومة والتعاون معها.