تركيا تسجل ارتفاعا كبيرا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

سجلت تركيا، اليوم الثلاثاء، أكثر من 26 ألف إصابة و138 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا كبيرا لكلا المؤشرين.وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26182، ليصل إلى مستوى 3061520 حالة.وتشير هذه الإحصائية إلى تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية في تركيا منذ بداية عام 2021 الحالي في تطور يأتي بعد تخفيف السلطات القيود العامة في وقت سابق من آذار، وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 21 آذار 20428 حالة، وفي 22 آذار 22216.وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 30316 شخصا بعد تسجيل 138 حالة جديدة.ويمثل هذا العدد ارتفاعا ملموسا لمؤشر الوفيات الجديدة الذي بلغ يوم 21 آذار 102 حالتين، وفي 22 آذار 117.كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 19201 مريض ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 2863882 شخصا.