17
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"الصحة العالمية" تعلن نيتها تطعيم 20 بالمائة من السوريين ضد كورونا
Lebanon 24
23-03-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها ستشرف على حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في سوريا، يتوقع أن تبدأ في أبريل، بهدف حصول 20 بالمائة من السكان على اللقاح بنهاية 2021.
وقالت أكجمال ماغتيموفا، رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية في سوريا، إن هناك طريقين سيتم إرسال اللقاحات بهما جوا إلى سوريا، الأول من دمشق وسيغطي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والأكراد، والثاني عبر الحدود التركية.
وأضافت أن شمال غرب البلاد سيتلقى 224 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من الهند خلال أسابيع قليلة، لتغطي 3 بالمائة من السكان.
وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص 912 ألف جرعة لباقي أنحاء سوريا، وستصل عبر دمشق، وستوزع بالأساس على عمال الصحة وكبار السن.
كما لفتت إلى أن المنظمة ستحتاج تبرعات بقيمة 38 مليون دولار لتطعيم 20 بالمائة من السوريين.
ويأتي إعلان المنظمة وسط تصاعد حاد في الإصابات، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية بأن وحدات الرعاية المركزة في المشافي الحكومية بالعاصمة دمشق مكتظة.
تابع
الأكثر قراءة
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
Lebanon 24
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
21:43 | 2021-03-23
23/03/2021 09:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجرت بين عون والحريري.. والدولار سيتخطى هذا الرقم
Lebanon 24
انفجرت بين عون والحريري.. والدولار سيتخطى هذا الرقم
08:30 | 2021-03-23
23/03/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون لن يتراجع وهذا ما سيقدم عليه
Lebanon 24
عون لن يتراجع وهذا ما سيقدم عليه
08:00 | 2021-03-23
23/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كرتونة البيض بـ40000 ليرة.. وحملة لمقاطعته (صورة)
Lebanon 24
كرتونة البيض بـ40000 ليرة.. وحملة لمقاطعته (صورة)
08:55 | 2021-03-23
23/03/2021 08:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تجاوز أمس الـ 14 ألفاً.. ما وضع الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعدما تجاوز أمس الـ 14 ألفاً.. ما وضع الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:09 | 2021-03-23
23/03/2021 09:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2021-03-23
الأمم المتحدة ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة باليمن
23:30 | 2021-03-23
بوتين يتلقى اللقاح المضاد لكورونا
23:00 | 2021-03-23
الجامعة العربية تحذر التحالف الدولي من عودة "داعش"
22:30 | 2021-03-23
مصدر يكشف تحركات مصر ضد إثيوبيا
22:00 | 2021-03-23
السودان يقبل وساطة الإمارات في النزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وسد النهضة
21:16 | 2021-03-23
نتنياهو يهرب من مطعم بعد سقوط صاروخ (فيديو)
فيديو
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
Lebanon 24
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 01:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 01:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
18:00 | 2021-03-23
24/03/2021 01:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact