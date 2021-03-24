هل تقبل إيران المبادرة السعودية؟

كتب طارق الحميد في "الشرق الاوسط": في حال رفض إيران، عبر الحوثي، المبادرة السعودية، التي تقول إن اليمن لليمنيين، وما عليهم إلا ترتيب أوراق بيتهم الداخلي، تصبح الكرة الآن ليست في الملعب الإيراني، بل على العكس تماماً.

الكرة الآن باتت في الملعب الدولي، أممياً، وكذلك أوروبا والولايات المتحدة، حيث بات واضحاً للعيان من هو الطرف المخرب، والمدمر، أي إيران، ومن هو الطرف الساعي للسلم، والاستقرار، أي السعودية.

بالنسبة للحوثيين، فإن الحرب أسهل من السلام، حيث لا لعب سياسة، ولا احترام قوانين، وأنظمة، ولا مشاركة في الحكم، ولا جهود بناء واستقرار، فتلك الجماعات لم تمارس عمل الدولة قط.

وبالنسبة لإيران، فإن استقرار اليمن يعد استقراراً للحدود السعودية، وهذا ما لا تريده إيران في اليمن، وكذلك العراق، الدولة الحدودية للسعودية، ولذا فإن الكرة الآن باتت في الملعب الدولي الذي عليه أن يتصرف بجدية هذه المرة.

استهداف الحوثيين، وعبر إيران، للمنشآت النفطية السعودية، هو اعتداء على الاقتصاد الدولي، كما أن استمرار الحوثيين في السيطرة على صنعاء وتدمير مفهوم المؤسسات هناك يعني أن الإرهاب باقٍ، وسيتمدد في اليمن، ولسنوات وسنوات.

وبالتالي فلا بد من موقف أميركي أوروبي حقيقي تجاه الدور الإيراني التخريبي في اليمن، من عقوبات، وأكثر، ويجب عدم الانتظار حتى بدء المفاوضات حول الملف النووي، بل يجب مواصلة فرض العقوبات الصارمة على إيران الآن.

وذلك ليس بسبب محاولة تخريب المبادرة السعودية وحسب، بل وبسبب دعم إيران للحوثيين لاستهداف الاقتصاد العالمي عبر استهداف المنشآت السعودية ومواصلة تدمير اليمن.