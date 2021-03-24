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الكشف عن هويات ضحايا هجوم كولورادو المأساوي

Lebanon 24
24-03-2021 | 07:30
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بعد يوم على حادثة إطلاق النار في ولاية كولورادو الأميركية، بدأت تتكشف معلومات عن بعض ضحايا الهجوم الذي خلّف 10 قتلى.

وقتل منفذ الهجوم 3 أشخاص كانوا يعملون داخل متجر "كينغ سوبرز" للبقالة في منطقة تيبل ميسا، حيث وقعت الحادثة المأساوية، هذا إلى جانب الضابط القتيل إريك تالي.
ومن بين الضحايا الآخرين مصور مجلة، ووكيل رعاية طبية، وآخرون كانوا يقضون يومهم في ساحة تسوق مزدحمة بالموقع، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".
وتراوحت أعمار أولئك الذين فقدوا حياتهم في الحادثة بين 20 و65 عاما.
وقد تم التعرف على كافة الضحايا وهم: ديني ستونغ (20 عاما)، نيفين ستانيسيك (23 عاما)، ريكي أولدز (25 عاما)، ترالونا بارتكوفياك (49 عاما)، ضابط الشرطة إريك تالي (51 عامًا)، سوزان فونتان (59 عاما)، تيري ليكر (51 عاما)، كيفين ماهوني (61 عاما)، لين موراي (62 عاما)، جودي ووترز (65 عاما).

منفذ الهجوم
قالت السلطات الأميركية، الثلاثاء، إن شابا في الحادية والعشرين من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل تتعلق بحادثة ولاية كولورادو، لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.
وبحسب الشرطة فإن المشتبه فيه هو أحمد العليوي العيسى من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر الاثنين في متجر كينغ سوبرز بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومترا شمال غرب دنفر.

وقال المحققون إنهم واثقون من أن هذا عمل فردي من العيسى، لكنهم لم يتطرقوا لأي تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لهذه المذبحة.
وأوضح مايكل شنايدر المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي في دنفر خلال إفادة صحفية "من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات في الوقت الراهن".
ووفق مسؤولين فإنه من المتوقع أن يغادر العيسى المستشفى في وقت لاحق من الثلاثاء، لينقل للسجن تمهيدا لخضوعه للمحاكمة.
ويعد هذا ثاني حادث دموي في الولايات المتحدة خلال أسبوع، حيث قتل مسلح ثمانية أشخاص في ثلاثة أندية صحية في 16 مارس بمنطقة أتلانتا قبل إلقاء القبض عليه.
المصدر: "سكاي نيوز
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