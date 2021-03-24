فاوتشي يتراجع عن موقفه السابق: لقاح "سبوتنيك V" فعال للغاية

تراجع كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، عن موقفه السابق بشأن لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأشار فاوتشي إلى أنه "لم تتح له الفرصة لمراجعة اللقاح الذي تم تطويره في الصين "سينوفارم"، ولكنه "قد يكون جيدا أيضا"، وفقا لوكالة "بلومبرغ".وشدد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، "لكن الروسي (سبوتنيك V) أعتقد أنه فعال للغاية".في آب الماضي قال فاوتشي، إنه "متشكك في لقاح (سبوتنيك V) بعد أن وافقت عليه الحكومة الروسية بسرعة".وأشار فاوتشي في مقابلة مع شبكة "ABC News" - وقتها، "آمل أن يكون الروس قد أثبتوا بالفعل وبشكل قاطع أن اللقاح آمن وفعال.. أشك حقا أنهم فعلوا ذلك".تمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" في 56 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 1.5 مليار نسمة.ويحتل هذا اللقاح المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون.يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت لقاح "سبوتنيك V" كأول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.